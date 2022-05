Eveneminten komme ûnder druk te stean; der binne te min befeiligers

Befeiligingsbedriuwen wrakselje mei in grut tekoart oan personiel. Hans Nieuwenhuis fan Security Noord seit dat bygelyks de Snitswike wolris problemen krije kin mei it regeljen fan genôch befeiligers. Mar ek eveneminten as de Tall Ships Races en de PC sille it dreech krije mei it rûn krijen fan de befeiliging, is de ferwachting fan Nieuwenhuis.

Oar wurk yn coronatiid

Yn coronatiid hawwe in soad minsken dy't yn de befeiliging wurken in oare baan socht omdat se net mear ynset wurde koene by eveneminten.

Dizze minsken binne net werom kaam. By it bedriuw fan Nieuwenhuis krije se de oanfragen noch krekt rûn, mar hy wachtet mei spanning op de simmer. Neffens him sil it der miskien wol op delkomme kinne dat guon eveneminten ôflast wurde moatte.