Siek Postma is predikant yn Dútslân: "It wie boer wurde, of dûmny"

De Alvestêdetocht hie krekt west doe't Postma, doe noch in poppe, mei syn famylje yn '63 nei Dútslân ferhuze. Dochs bleau it reedriden wichtich foar de famylje Postma. "As it hjir winter wie, dan leine de redens klear. As de kanalen hjir ticht wiene, dan wiene wy op it iis."

Fjouwer talen

Ek de Fryske taal waard noch altiten sprutsen yn it húshâlden fan Postma. "Ik bin mei fjouwer talen grutbrocht. Mei it Frysk, it Nederlânsk, op 'e dyk en yn it doarp wie it Plat-Dútsk, en op skoalle wie it Heech-Dútsk."