Bern moatte foarrang krije by oerpleatsing út grutte opfanglokaasjes

Yn de moasje stiet dat de grutskalige opfang lykas it yn it WTC "niet voldoet voor kinderen die een stabiele, rustige en veilige omgeving nodig hebbe nvoor een gezonde ontwikkeling."

Yn it WTC yn Ljouwert sitte 600 flechtlingen, wêrfan 120 bern. "Het risico op ontwikkelingsschade bij kinderen in grootschalige locaties, veelvuldig verhuizen en achterblijvende aandacht voor zorg en psychosociale hulp is aanzienlijk", sa stiet yn de moasje.

Probleem spilet sûnt 2019

Jacqueline Engbers fan it COA ûnderkent it probleem, mar neffens har spilet it al sûnt 2019. "We roepen al een paar jaar dat er te weinig opvangplekken zijn. Door de huidige crisis wordt het nu zichtbaar", seit Engbers.