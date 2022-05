Adri de Boer fertsjinwurdiget Fryslân by Liet Ynternasjonaal

Liet Ynternasjonaal

It festival Liet Ynternasjonaal is in Frysk inisjatyf en waard yn 2002 foar it earst organisearre yn Ljouwert. Sûnt 2006 reizget it festival troch Europa. De trettjin ferskes dy't yn de finale tsjininoar stride, binne troch in sjuery selektearre út mear as 30 ynstjoeringen.

By de finale op freed 13 maaie, krekt foar de slotshow fan it grutte Europeeske sjongfestival in dei letter, sil de Oekraynske sjongeres Ingret de iepening en pauzeact fersoargje.