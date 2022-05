Europeesk Parlemint stimt oer ferbod op nije auto's mei benzine- of diselmotor

De Fryske boeresoan hat der sels lang tsjinoan skytskoarre, foardat er oerstapte op in elektryske auto, mar is no hielendal om. "Ik moat faak lange einen ride, mar ûnderweis nei Straatsburch - 650 kilometer fierderop - hoech ik mar ien kear op te laden. De auto is al faak wer klear, foardat ik myn kofje en broadsje op ha. It foldocht poerbêst, ik wol noait wer oars."

Elektrysk is goedkeaper

De liberaal Huitema wiist der op dat mei de brânstofprizen fan no elektrysk autoride foar it earst oantoanber goedkeaper is as ride mei in benzine- of diselmotor.

De VVD'er ûnderstreket dat autoriders net ferplichte wurde om auto's mei in tradisjonele brânstofmotor nei de sloop te bringen. "Minsken kinne gewoan trochride yn de auto dy't se hawwe. Wat ik wol, is elektrysk autoride goedkeaper en oantrekliker meitsje foar de minsken, sadat it ek berikber wurdt foar minsken mei in wat smellere beurs op it Fryske plattelân."