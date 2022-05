Berne-itensiedersskoalle fan start yn Abe Lenstra stadion

Der binne hieltyd mear bern mei oergewicht yn de gemeente, dy't bekend stiet om sport en sportgemeente fan it jier west hat, stelde Van Ast fêst. "Ik had het idee dat er voor gezonde voeding minder aandacht was. Sport, gezonde voeding en leefstijl is volgens mij de ideale combinatie. Daarom is het ook super dat we in het Abe Lenstra stadion zitten."

Soad animo

Yn 2020 dienen se proeflessen yn in wyksintrum. De animo wie doe grut. Nei subsydzjes en sponsoring binne se oan de itenssiedersstudio yn de skybox fan it stadion kommen.

It lespakket is net fergees, mar fia Stichting Leergeld kinne âlders dy't it net betelje kinne har melde. De lessen sitte oant de simmerfakânsje al fol.