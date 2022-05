Dit seistal spilet jûn wierskynlik harren lêste thúswedstriid foar SC Cambuur

Erik Schouten

Minstens sa wichtich as Sonny Stevens is oanfierder Erik Schouten. Ek hy hat in ôfrinnend kontrakt, dat (noch) net ferlinge is. Al trije seizoenen is Schouten de oanfierder fan SC Cambuur. Wurdt dit syn lêste thúswedstriid yn it giel-blau? "Dat is een heel moeilijke vraag. Daar heb ik nog geen antwoord op. Dat is nog heel onduidelijk", seit Schouten.

De saakwaarnimmer fan Schouten en technysk manager Foeke Booy hawwe earder wol mei-inoar om tafel sitten. Mar, beiden hawwe in oare lêzing. Neffens Booy hat Cambuur in lêste oanbieding dien oan it kamp-Schouten, dêr't se ja of nee op sizze koene. Dêrop kamen, neffens Booy, lykwols dochs wer oanfollings, wêrnei't Cambuur de oanbieding ynlutsen hat.

By Schouten libbet net it idee dat de oanbieding ynlutsen is. De 30-jierrige ferdigener sjocht wol wannear't der dúdlikheid komt. "Je weet in de voetbalwereld: dat kan een week, maar ook een maand duren. We gaan het zien."