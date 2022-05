Anthony Musaba nei earste assist fan it seizoen: "De ban is gebroken"

Musaba wurdt no foar in jier hierd fan AS Monaco. Uteinlik wol hy dêr ek slagje. "Ik moet me sowieso melden by Monaco in de voorbereiding. Van daaruit gaan ze kijken wat ze met me gaan doen."

Sydney van Hooijdonk wurdt fan Bologna hierd en technysk manager Ferry de Haan hat al witten litten dat Hearrenfean sjen sil oft se noch in seizoen fierder kinne mei Van Hooijdonk, mar de kans dat dat mei Musaba ek bard, is net sa grut. Hy hat sels yn elts gefal neat heard fan Hearrenfean. Alteast: "Niet dat ik weet, nee. Wat ik zelf hoop is spelen bij Monaco. Dat is wat ik het liefst wil."

Boppedat spilet it ek in rol wat de nije coach, Kees van Wonderen, wol. "Als ze met drie voorop gaan spelen, zou ik dat wel bekijken. Als Van Wonderen met twee voorop wil spelen, wordt voor mij lastig. Met drie voorop, zie ik dat wel zitten. Daar ligt mijn kracht."