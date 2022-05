Learachterstannen by eksamenkandidaten: "Behoefte aan examentraining was enorm"

It bedriuw hat it de ôfrûne twa wike smoardrok hân mei it klearstomen fan eksamenkandidaten. Van der Akker is inisjatyfnimster fan Examentraining Friesland, mar stiet ek sels foar de klasse. "Wij hebben de afgelopen twee weken elke dag examentraining gegeven, in totaal hebben we tweehonderd trainingen verzorgd. De behoefte was enorm."

Van der Akker seit dat dit net te fergelykjen is foar de coronakrisis, doe hiene se de helte fan de oanmeldingen, mar waarden de trainingen ek net safolle fergees oanbean troch de skoallen.

Lesútfal

De reden foar it ferlet is neffens de dosint de lesútfal. "Ik sta zelf ook voor de klas in Leeuwarden en zie dat ook. Zieke docenten en scholen die geen inval meer kunnen krijgen."