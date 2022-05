Poëzystien yn Ljouwert ûntbleate ta oantinken oan Joop Mulder

Joop Mulder wie de oprjochter fan Oerol. Hy ferstoar begjin ferline jier en hie op 10 maaie 69 jier wurden. De stien is pleatst op inisjatyf fan Sense of Place (wat ek in idee fan Mulder wie) en Arcadia, yn gearwurking mei de Poëzieroute.

"We wilden Joop graag onderdeel maken van Bosk en zochten een plek waar de bomen nu staan, bij het station. En deze plek bij de grote boom op de hoek van de de kruising tussen de Sophialaan en Willemskade vonden we geschikt", seit Wendy Gooren fan Sense of Place.