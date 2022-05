Advys oan Fryske oerheden: "Sjoch opnij nei mooglikheden foar wynmûnen op lân"

Sûnder nije wynmûnen op it lân wurdt it folle dreger om de Fryske ambysje om enerzjyneutraal te wurden te heljen, sa stiet yn it rapport. "Miskien is mear wynmûnen op lân wol in goed idee", seit deputearre Sietske Poepjes yn in earste reaksje. "Adviseurs meie dat fine, mar je moatte ek nei oare belangen sjen, lykas it oansjen fan it Fryske lânskip. It is yn alle gefallen net it belied fan dit provinsjaal bestjoer."

Poepjes ûnderstreket dat ek oare enerzjyfoarmen en nije technyske ûntwikkelingen folop kânsen biede foar it Fryske enerzjysysteem yn de takomst. Poepjes tinkt dan oan akwatermy, it winnen fan enerzjy út wetterwaarmte. Ek tinkt se oan it opslaan fan duorsume enerzjy fan bygelyks sinnepanelen yn batterijen en oan it ferbetterjen fan it Fryske enerzjynet.