Krityk op kuierjend Bosk yn Ljouwert: "Waarom niet in de buitenwijken?"

It idee fan Joop Mulder, de oprjochter fan Oerol en Sense of Place, wie om mei Bosk de wiken yn de Fryske haadstêd te ferbinen en te ferbetterjen. De yn jannewaris 2021 ferstoarne Mulder woe de wiken belûke by it projekt, omdat it neffens him by Kulturele Haadstêd yn 2018 te min barde.

"Joop had dat behoorlijk in zijn oren geknoopt en wilde bij het ontstaan fan Bosk ook echt in de wijken gaan beginnen met oogstfeesten en moestuinen", fertelt Mulder syn freon Jan Gaastra. "Er wonen heel veel mensen in de wijken en er zijn ook veel armere wijken in Leeuwarden. Die mensen moet je erbij betrekken."