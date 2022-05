Bernesearje, popmuzyk en ferhalebank yn it Frysk winne Stim fan Fryslân

As twadde einige it idee SJONG IT! Live! (98 stimmen) dat yntsjinne is troch Anouck Veenstra fan Studio Audioshape. Trochdat muzikanten leare it Frysk as taal te brûken, kin it Fryske muzikale oanbod groeie. "Het is leuk om mensen de kans te geven om een nummer dat ze leuk vinden te vertalen naar het Fries, dan vervolgens op te nemen in een geluidsstudio en daar een optreden mee te doen in Neushoorn", seit Veenstra.

Tredde waard it idee om Fryske ferhalen te behâlden foar de takomst troch it opsetten fan in digitale ferhalebank mei spannende harkspullen (82 stimmen). Meindert Tjerkstra fan underwiisburo Semko fan De Jouwer: "Wy sitte te tinken oan in podcast, om it dêr yn te dwaan, en dat minsken dan elke wike in nij ferhaal krije. Dat is natuerlik net allinnich foar ûnderwiis, mar foar elkenien dy't fan ferhalen hâldt."