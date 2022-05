Tegels adoptearje om swimbad te fernijen: "Hoechst se net sels te himmeljen, hear!"

Yntusken moat it bad no wol oanpakt wurde. "It blykt dat wy sels jild krigen hawwe út Kapelle yn Seelân!", seit foarsitter Rik Mulder fan De Blauwe Kamp. Hy is tige wiis mei de stipe dy't it swimbad oant no ta kriget út in opsette crowdfundingsaksje.

Minsken kinne foar 25 euro in kante meter keapje, om de betegeling fan it grutte swimbad mooglijk te meitsjen. Durk Feenstra, de ponghâlder fan it bestjoer, pakt de sifers derby: "175 kante meter is no adoptearre. Wy hawwe yn totaal 600 meter beskikber."

Dizze wiken wurde de tegels yn it grutte bad dellein. De âlde, blauw ferve flier kin net langer mear. Frijwilligers moatte it besinksel fan de flier himmelje mei swiere apparatuer en dat is net goed foar de rêge. Mei de nije flier kin it bestjoer in skjinmakrobot keapje, wêrtroch't frijwilligers harren wurk dwaan bliuwe kinne.