Plysje docht ynfal yn Koudum yn ûndersyk nei Brabânske martelkonteners

Trije manlju fan 49, 38 en 30 jier binne oppakt troch de plysje. Sy wurde fertocht fan hannel yn ferdôvjende middels en fan it brûken fan eksessyf geweld. Ek soenen se plannen hân ha om minsken te likwidearjen. De plysje hat by de ynfallen in ton oan cash, twa djoere auto's en kostbere horloazjes yn beslach naam.

De plysje is noch op syk nei in fjirde fertochte dy't yn Turkije sit. Dizze man stiet ynternasjonaal sinjalearre. De trije fertochten dy't fêstsitte, wurde freed foarlaat oan de rjochter-kommissaris.