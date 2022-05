Grize skoalpleinen omtsjoene ta grientetún: "De natuer moat libje foar de bern"

De learlingen binne bliid mei it projekt. "Der komt hjir in hiel soad libben aanst", seit Mariëlle fan groep 7. Sy is mei twa klasgenoatsjes oan de gong mei it opknappen fan de tún. Sy hat de kar al makke foar de planten. "It wurde sinneblommen, want ik hâld fan dy kleur. It is in moaie blom."

Sels in bytsje reinwetter hâldt de bern net tsjin. "Ik fyn rein just wol moai, want dan sit der wat libben yn de planten en dat jout no wer kleur", seit Jaap. "Ik ha in soad mei de natuer, want ik wenje op in buorkerij. Dus fyn ik bûten wêze leuker as binnen sitte."