Oekraynske Dariya wurdt 18: "Net tocht dat ik myn jierdei yn Nederlân fiere soe"

"Dizze wike wol ik oer myn jierdei en oer myn Oekraynske freonen fertelle.

Op seis maaie ha ik myn jierdei fierd. Ik bin achttjin jier wurden. In pear moanne lyn koe ik it my net yntinke dat ik myn jierdei yn Nederlân fiere soe. Moarns ha ik fideobelle mei myn broer, pake en beppes en mei al myn freonen. Ik wie hiel bliid om elkenien te sjen en mei harren te laitsjen. Ik ha myn freonen foaral in hiel soad mist. It fielde wol wat better dat ik mei se belje koe en se sjen koe.

Freonen noch yn Oekraïne

Doe't de oarloch begûn, hienen myn freonen en ik krystfakânsje. Wy ha in hiel soad tiid mei mekoar trochbrocht en hiene plannen om ek ús simmerfakânsje mei mekoar te wêzen. Neidat de oarloch begûn, binne ús plannen fernield en wie ús eigen feilichheid it iennige dêr't wy noch oan tinke koenen.

Alle dagen hienen wy kontakt troch mei mekoar te chatten, sadat wy hearre kinne oft ien fan ús help nedich hat. Wy ha it in soad oer it nijs en hoopje dat it gau allegear foarby is.

It grutste diel fan myn freonen hat derfoar keazen om yn Oekraïne te bliuwen, dêrom fertel ik sa in soad oer alle positive dingen dy't ik hjir yn Nederlân meimeitsje.

Bêste freondinne

Myn bêste freon Valeria wie de persoan dy't my in hiel soad stipe hat. Wy wienen altyd oan it praten fia de chat en fideobellen geregeld om in bytsje ôflieding te hawwen fan alles.

Nei in pear wike fan oarloch hat Valeria besletten om nei Poalen te gean. Se koe doe nei Australië fleane, nei har broer. Ik wie hiel besoarge doe't sy my foto's stjoerde fan de lange rigen mei auto's dy't wachtsje moasten om de grins oer te stekken. Se wie doe op it plak dêr't gefjochten elk momint úteinsette koene. Ik wie hiel benaud foar har.