Hearrenfean wol mei deselde alve Ajax-feest fersteure

Dat Hearrenfean mei deselde alve begjint, betsjut dat Joost van Aken en Nick Bakker der wer net by binne. Al is dat by Bakker noch net hielendal wis. Hearrenfean-coach Ole Tobiasen twivelet noch: "Nick heeft vandaag (tiisdei, red.) voor het eerst weer meegetraind. Als hij op de dag van de wedstrijd weer een reactie krijgt, laten we hem thuis. Maar hij begint zeker niet in de basis."

Underfining mei Amsterdamske kampioenswedstriid

Ole Tobiasen spile fan 1997 oant 'e mei 2002 foar Ajax. Yn it earste seizoen spile er as basisspiler in soad wedstriden, oant dat er in swiere knibbelblessuere oprûn.

Hy makke yn dat earste seizoen wol in kampioenskip mei. "Ik heb nog wel contact met verschillende mensen binnen de club. Het is een bijzondere wedstrijd om mee te maken. Er zal een mooie sfeer hangen. Alleen al als we aankomen."

Europeesk ticket

Mar Tobiasen leit as coach de neidruk foaral op syn eigen ploech. "We doen zelf mee om nog een Europees ticket te halen, dus daar ligt de focus vooral op. Maar weten dat het heel moeilijk wordt."

Ajax sit yn in mindere faze fan it seizoen en wint foaral syn wedstriden troch goals yn de einfaze fan in wedstriid. "Ajax heeft zoveel kwaliteit. Ik moet eerlijk toegeven, het was raar om een analyse van Ajax te zien, omdat ze nu van systeem zijn geswitcht."