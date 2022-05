Cambuur wol wat rjochtsette tsjin Willem ll: "Het moet beter dan tegen RKC"

Ynterim-trainer Dennis Haar wol noch net sizze hoe't hy de ferfanging fan Mees Hoedemakers oplosse sil. "We hebben dat in ons hoofd, maar dat laten we tot morgen rusten", seit Haar. It soe Mitchel Paulissen of Jasper ter Heide wurde kinne. Haar wol ek neat sizze oer oer oare wizigings, sa as mooglik in basisplak foar ferdigener Marco Tol.

Op de lêste training tiisdei stapte spits Roberts Uldrikis al út nei de warming-up, mar hy is neffens Haar gewoan ynsetber tsjin Willem ll. "We hebben hem uit voorzorg uit de duels gehaald, maar we zien geen probleem voor morgen."