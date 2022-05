UNICEF kritysk oer needopfang WTC Ljouwert: "Skealik foar ûntwikkeling bern"

Neffens har fergruttet dat wer it risiko op ûntwikkelingskea of trauma. Dat kinne de bern der net by hawwe, leit se út. "Je moet ook bedenken dat de kinderen in het land van herkomst en op de vlucht al veel hebben meegemaakt dat ze nog moeten verwerken, en extra aandacht nodig hebben als ze hier komen."

Bern foarrang

It WTC yn Ljouwert wie yn earste ynstânsje bedoeld as tydlike opfang, mar de measte flechtlingen ferbliuwe dêr no al in heal jier. De flechtlingen kamen sels al mei in petysje en in brânbrief oan ferskate ynstânsjes, lykas de Ombudsman en it COA.

"De grootschalige locaties, waaronder Leeuwarden, zijn echt ongeschikt voor kinderen. Daarom vragen wij om kinderen voorrang te geven op kleinschalige opvang, een stabiele plek waar ze tijdens hun asielprocedure kunnen verblijven."

En salang't dy plakken der noch net binne, moat neffens Oomkens yn alle gefallen oan de minimumeasken foar opfang fan bern foldien wurde.