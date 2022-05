Wurdumer pisset freondinne ûnder: wurkstraf ûnder betingst

De twa krigen rûzje nei't de man him ergere oer it nonsjalante gedrach fan de frou oangeande de coronaregels.

Hielendal wiet

De frou wie op stap west yn Amsterdam. Dat skeat yn it ferkearde kielsgat by de net-faksinearre man. Hy soe de frou doe slein hawwe en hat oer har hinne pisse. Doe't de plysje op it kabaal ôfkaam, wie de frou hielendal wiet. Nei it ynsidint wie se mei klean en al ûnder de dûs gien.

De man ferklearre tsjin de rjochter dat hy net mei opsetsin oer de frou hinne pisse hat. Hy soe it 'rinne litten ha' en soe net op de frou rjochte hawwe. De rjochter gie net mei yn dy lêzing en feroardiele de man ta 40 oeren wurkstraf ûnder betingst. De twa binne noch hieltyd byinoar.