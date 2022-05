Janny (70) út Stiens ynspirearret hûnderten brieveskriuwers oan Poetin

Fraach is fansels wat it opsmite sil. Tiesnitsch Kooistra is realistysk. "It sil der net fuort foar soargje dat de oarloch ophâldt. Mar mei leafde berikke je mear as mei kûgels. Der moat wat gebeure. We moatte sjen dat we it hert fan Poetin fine, dat moat der wêze, al is it noch mar sa lyts. Hy is soan fan ien, hy is ek heit fan ien, hy hat bern."

Heiten en memmen misse bern

Tiesnitsch Kooistra hat moandei ek nei de taspraak fan Poetin sjoen op wat Ruslân de Dei fan de Oerwinning neamt. Se skrok sels even, want it like der hast op dat Poetin it brief lêzen hie.

"Ik hie him noch noait earder wat sizzen heard oer dat heiten en memmen no har bern misse moatte." Dat is ek de reade tried yn it brief dy't Tiesnitsch Kooistra yn fjouwer talen opsteld hat. "Doe tocht ik: it brief is oankaam!"

Mar dy kâns is dochs lyts. Har soan hat it brief oantekene ferstjoerd, ûnder oare nei de Russyske ambassade en nei it Kremlin. "De oare deis wie it brief al by de ambassade en op 6 maaie is it ek yn Moskou oankaam. Mar net iepene."

Noch net klear

It wurk fan Tiesnitsch Kooistra is noch net dien. "We geane gewoan troch. Ik ha it ek nei de Nederlânske ambassade yn Kiev ta stjoerd en nei de Oekraynske ambassade hjir. En ik wol sjen dat ik mei de paus prate kin, want dy wol wer mei Poetin prate."

De 70-jierrige ynwenner fan Stiens sit fol fjoer, mar moat somtiden ek even om harsels tinke. "Even in 'pas op de plaats' sa no en dan, sizze de bern. Mar ik ha sa'n bewûndering foar dat Oekraynske folk. En myn rjochtfeardichheidsgefoel is hiel sterk, dat is bêst lestich soms."