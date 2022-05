Drachtster oanhâlden as fertochte yn ûndersyk nei minskehannel

De Drachtster kaam as fertochte nei foaren yn in ûndersyk nei minskehannel. De fertochte sit fêst en wurdt ûnderfrege. It ûndersyk giet yn de tuskentiid troch.

Auto en boat yn beslach nommen

De plysje East-Fryslân krige de ôfrûne tiid meardere meldingen fan yllegale prostitúsje. It Team Mensenhandel fan resjerzje hat dêrop in ûndersyk ynsteld. Dat hat dus de oanhâlding fan de Drachtster opsmiten. De plysje naam by de hússiking fan wenning de man ûnder oaren in auto en in boat yn beslach.

De plysje ropt minsken dy't mear ynformaasje op harren te melden.