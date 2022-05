It langstme wie te grut: opfongen famylje werom nei Oekraïne

De ûnwennigens fan de Zorenko's groeide mei de dagen. Alle dagen wie fia ynternet kontakt mei it thúsfront. De man fan Inna wie efterbleaun. Hy sit yn it leger. Mar ek de âlders fan Inna wenje dêr.

"Je ha it sels ek as je op fakânsje binne", seit Marjan. "Dan wolle je nei hûs." Foar André en Marjan wie it dúdlik: wy bringe se sels nei de grins. "Ik ha fuort sein dat we dit aventoer ôfmeitsje", seit André. "Dus ferline wike ha we frege oft se der wis fan binne en nei in 'ja' ha we de reis organisearre." Sa'n 3400 kilometer hinne en wer, yn in spesjaal dêrfoar chartere bus.

Emosjoneel ôfskied

It ôfskied by de grins wie emosjoneel. Marjan: "Ik wie kapot. Ik ha dêr stien te gûlen. Inna flústere doe yn myn ear: 'I love you' en 'moatst net gûle.' Je krije sa'n bân mei dy minsken, it is krekt je eigen."

André Bos is dúdlik: "Ik ha noch sein: doch it net, bliuw hjir. Mar je koenen sjen dat it net langer gie."