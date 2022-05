Resinsje De Weldoener fan Illustere Figuren: Neat is wis. En sels dat net!

Dy 'reis' nei it djipste wêzen fan Bonifatius wurdt ferbylde as in showprogramma. Yn de foarm fan in tv-kwis moatte we in better byld fan Bonifatius krije. Wat wie eins de driuwfear fan dizze hillige? Hoe wie syn libben? En hoe kaam Bonifatius no krekt oan syn ein?

Tim Verbeek yn glitterpak is ús gasthear, dy't yn syn programma ferskate gasten en deskundigen ûntfangt om hjiroer dúdlikheid te krijen.

Tsjûgen fan de moard op Bonifatius

Mei in panel bygelyks fan trije tsjûgen fan de 'moard'. De autochtoane Fries, kompleet mei heafoarke, dy't mient dat Bonifatius terjochte ta de dea feroardiele is. De biskop liet de foar de Friezen hillige iik omkapje. Dêrnjonken de fanatike folgeling fan de biskop dy't de Friezen fan in brute roafmoard beskuldiget en ta einbeslút de frou dy't al pisjend yn it reid sjoen hawwe soe hoe't Bonifatius oan syn ein kommen is.

Twivel

Wa fertelt de wierheid? Wat is de wierheid? Neat is mei wissichheid te sizzen. En yn in doldraaiende parody op it fenomeen showbizzkwis, sa't we dy alle dagen wer op telefyzje sjogge, leare we dat eins neat yn it libben seker en wis is. Ek net slim, want twivel is ommers de oarsprong fan alle wiisheid. Sa hâldt de deskundige de kwismaster foar.