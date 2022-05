Oanlis glêsfezel bûtengebiet Noard-Fryslân giet troch: foldwaande animo

It oanlizzen fan glêsfezel yn de bûtengebieten is net goedkeap. Om it rendabel te hâlden, moast op syn minst de helte fan de adressen yn it gebiet meidwaan. Dat is no dus slagge.

Oer twa jier klear

Direkteur Niek Geelhoed fan Kabelnoord is bliid dat de oanlis trochgean kin. "Het is een unieke en eenmalige kans voor de bewoners om een glasvezelaansluiting te krijgen, omdat de provincie Fryslân subsidie beschikbaar stelt."

Kabelnoord ferwachtet dat der dit jier al úteinset wurdt mei de oanlis. It bedriuw tinkt dat de folsleine oanlis sa'n twa jier duorje sil.