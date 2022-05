Ald-yngenieur wol alternatyf Deltaplan: "Jild foar Lelyline komt der net"

It ambisjeuze Deltaplan voor het Noorden fan de noardlike provinsjes, mei dêryn de oanlis fan de Lelyline en de bou fan 220.000 nije hûzen, sjocht Piet Muijzert net sitten.

Hy hat dêrom in alternatyf plan makke mei as titel 'Noord-Nederland structureel sterker maken'. Muijzert hat dat plan presintearre oan provinsjale steaten fan Drinte en Grinslân.

Hy soe dat tiisdei ek presintearje oan provinsjale steaten fan Fryslân, mar dy gearkomste is útsteld fanwege corona. De FNP naam it inisjatyf om Muijzert nei Fryslân te heljen en lit witte dat der sa gau mooglik in nije datum socht wurdt foar de presintaasje yn Fryslân.

34 foarstellen

Yn syn plan stean mar leafst 34 foarstellen mei kaarten en foarriedige begruttingen om de ynfrastruktuer fan Fryslân, Grinslân en Drinte te ferbetterjen.

Freonen én kritisy fan Muijzert neame syn aksje unyk, want it is net earder foarkaam dat in boarger sa'n folslein plan skreau foar it ferbetterjen fan de ynfrastruktuer fan in part fan Nederlân.

Muijzert hat wol rjocht fan praten, want hy wie yn it ferline as projektlieder belutsen by ûnder oare de oanlis fan de spoartunnel ûnder Schiphol en dielen fan de hegesnelheidsline.