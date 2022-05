Soad soarchmeiwurkers melde har foar opliedingssubsydzje UWV

It ferlet oan de subsydzje is grut, sa fernimme se by it UWV. Der binne mear oanfragen as dat der subsydzje is.

Neffens Smit komt dat om't dizze jilden maklik oan te freegjen binne: "In het verleden ging het via de belastingaangifte. Het waren dan vooral mensen met een hbo of wo-opleiding die het aanvroegen. Nu zie je dat er meer mbo'ers en met alle respect lagere opleiding aanvragen. Daarmee is het doel, het openstellen voor een breder publiek, geslaagd."

Ljouwert as STAP-loket

It UWV hat Ljouwert útkeazen as fêstigingsplak foar it STAP-loket. "Dat is een bewuste keuze", seit Smit. It hat benammen te krijen mei de ûntslachrondes by fersekerder Achmea de ôfrûne jierren.

Smit: "De arbeidsmarkt was hier slechter voor mensen zonder werk. Toen zijn we daar naartoe gegaan. We zijn hartstikke blij dat we de afdeling met ruim 100 mensen hier hebben kunnen opzetten. 80 procent daarvan komt uit een uitkeringssituatie of een dreigende uitkeringssituatie. "