Fries yn Lviv oer de speech fan Poetin: "Speech feroaret net safolle oan de situaasje"

Poetin seit dat it in lange oarloch wurde sil. Willem Nammensma: "Dat is de lêste wiken wol dúdlik wurden. Dit is net foar juny of july klear. De berjochten giene dat it minimaal oant septimber trochgiet. Yn it nijs wie dat Nederlânske militêren yn Slowakije oant oktober dêr sitten bliuwe. No wurdt ek wer yn de buert fan Odessa bombardearre."

Gjin sicht op ein fan de oarloch

"De Russen fine it dus noch net genôch wat se oant no ta ynnaam hawwe. De wapentafier oan Oekraïne giet ek ûnfermindere troch. Diels giet dat fuortdaliks nei it front en diels wurdt dat earst op in oar plak byinoar brocht om dan letter op strategyske plakken yn te setten. Dit is net yn in pear wiken besjoen. It is dramatysk dat der noch gjin sicht is op de ein fan de oarloch."