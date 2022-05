Krityk op meidieling molkkrapte yn supermerken; drûchte is net de reden

Neffens Kooistra binne lege planken in ynsidint, dat eins allinnich by supermerkketen Jumbo spilet. "Dy hannel wurdt dien troch in inkeling fan Jumbo en in inkeling fan Friesland Campina. Dêr krije je de achtergrûn net fan en dat is ek logysk. Der wie in patstelling en beide partijen ha de poat stiif hâlden. Sa moatte je it sjen", leit Kooistra út.

Krityk op sosjale media

In berjocht hjiroer op Facebook fan de LTO is al 3500 kear dield. Op Twitter is ek in soad krityk te sjen. Under oaren fan ekonomy-deputearre Friso Douwstra.