SportCast: "Hearrenfean moat de Conference League net helje wolle"

As sc Hearrenfean as achtste einiget, giet it de play-offs yn en kin it in startbewiis foar de twadde foarronde fan de Conference League helje. "Dan moatte je aansen nei Bulgarije en meie je dêrnei nei Slowakije. It kostet allinnich mar jild, dat moatte je net wolle", fynt sportferslachjouwer Arjen de Boer.

Neffens De Boer leit der foar de Feansters in oare opjefte. "Hearrenfean kin him folle better rjochtsje op it smeien fan it hecht team."

Syn stânpunt kin lykwols net op folle stipe rekkenje yn de SportCast. Dennis van der Ree is assistint-trainer en fideo-analist fan Feyenoord, dat oer twa wiken de finale fan de Conference League spilet tsjin AS Roma. "Het is heel bijzonder om mee te maken", seit de âld-Cambuurspiler.