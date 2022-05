Fan Aliyam (10) oant Jan (74), op De Jouwer ûntkomt gjinien oan it keatsfirus

Ferline simmer begûn Jan Prins mei in keatsinisjatyf yn it doarp. Prins is hikke en tein yn Frjentsjer, it keatswalhalla fan Fryslân. Doe't er nei De Jouwer ferhuze, miste er it keatsen. Dus sloech er geregeld mei freonen in baltsje op de sportfjilden.

Hieltyd mear minsken sleaten harren dêrby oan. It wie tiid om ris te sjen oft yn it doarp mear animo wie foar it keatsen. "It wurdt hjir dien foar en troch de Jousters", fertelt Prins.