Op syk nei it paradys yn de bosken fan Oranjewâld mei keunsttentoanstelling

De keunstwurken steane ferspraat yn it gebiet by hotel Tjaarda yn âlde tsjerken, middenyn de bosken of by it wetter. It gebiet is oait oanlein troch de Fryske Nassaus en is hjoed-de-dei noch altyd in paradyslik plak.

Keunstners befreegje mei harren wurk it fenomeen paradys, guon stean ek stil by de histoarje fan it gebiet. "Soms is het heel mooi, soms is het kritisch en soms is het prikkelend", seit Hans den Hartog Jager, artistyk lieder fan Paradys.