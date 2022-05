Fryske East-Europasaakkundige oer taspraak Poetin: "Kleurleas en mat"

Ferwachtings

De Hoop wist net wat er fan de taspraak ferwachtsje moast. It is ek wol wat opkloppe yn de media, seit er. Der soe in oarlochsferklearring komme, in folsleine mobilisaasje, in nije atoomwapendriging of de oerwinning soe útroppen wurde. Neat fan dat alles barde.

De oerwinning útroppe kin net, want der is gjin oerwinning, seit De Hoop. Sa goed giet it net mei de oarloch yn Oekraïne, dy't de Russen gjin oarloch, mar in militêre missy neame.