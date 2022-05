Keale Dunen wurdt foarbyldgebiet en de heidehipper profitearret derfan

It gebiet, dat offisjeel it Aekingersân hjit, is ien fan de pear briedplakken fan de heidehipper. De seldsume fûgel bringt de winters troch yn Afrika. Yn de maitiid fljocht de fûgel nei Nederlân ta om te brieden. Dêr binne net in hiel soad plakken geskikt foar, mar de Keale Dunen wol. Dat is in stosângebiet yn it Drents-Friese Wold.

Njonken de heidehipper briede de ljurk, heideljurk, piipljurk en de deislieper yn it natuergebiet op de provinsjegrins. It binne allegear grûnbrieders en dat makket se kwetsber. Dêrom nimme natuerbehearders allerhande maatregels, skriuwt RTV Drenthe.

Dat wie ek nedich. Troch te folle stikstof groeit de heide ticht en komt iepen sân ûnder it moas te sitten. Kninen makken gewoanwei hollen dêr't de heidehipper graach yn briedt, mar dy kninen binne der ek hast net mear.

Keunsmjittige nêsten

Om dat oan te pakken, binne der bygelyks keunstmjittige nêsten makke, mei gaas derfoar. Boppedat is it rêstiger wurden yn it gebiet. "Het gaat steeds beter met de konijnen", seit boskwachter Lysander van Oossanen.

It projekt mei de keunstnêsten smiet sels sa'n soad sukses op, dat dy oanpak in pear jier lyn útwreide is nei oare gebieten yn de buert, lykas de Schaopedobbe.

It natuergebiet is iepener makke troch de beamkes en strûken fuort te heljen. En op plakken is de hiele boppelaach derôfhelle wêrtroch't it stowende sân wer te sjen is. Dat docht ek fertuten foar oare fûgelsoarten op de heide.

Paden ticht

In oare maatregel wie net populêr by guon minsken. "Het werd zo onwijs druk dat konijnen en met name de broedvogels daar last van hadden. We hebben een heleboel schapenpaadjes afgesloten, waardoor er meer rust is op de duinen."

Buorden oan de râne fan it natuergebiet en by de tichte paden ynformearje besikers oer de fûgels dy't der briede en de rêst dy't se nedich ha.