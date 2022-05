De toan fan Henk van der Veer: "Ferhalen 2"

Dy ontmoeting mocht ik op 4 mei hewwe. Ut het groate indruk op mij maakt om dizze frou fan 95 jaar te ontmoeten. 'En petit comité', in besloaten kring, mochten wij Meta Lever tegare met har soan en skoandòchter ontfange. Ut besef dat wij as laatste generasy de ferhalen over de Tweede Weareldoarlòch út earste haan nòch hoare magge maakte de ontmoeting met Meta Gerritsen-Lever al bysònder.

Sij en har moeke waren út ut fersetsgesin Lever de twee enege overlevenden na de Tweede Weareldoarlòch. Har fader en twee broers wurdden deur de Dútsers fermoard.

We waren foarege week woënsdach allemaal wat gespannen in ouwachting fan de komst fan Meta Lever. Toen se even na de klok fan 4 uur ut Fries Scheepvaart Museum binnenstapte achter un rollator rechtte se de ruch en met un 'zo daar waren we al, wat een ontvangst, ik lijk de Koningin wel' nam Meta de spanning futdaleks wech.

Gaandewech de ontmoeting wurdde dúdelek dat ut foar Meta ok un bysòndere middach weze sú en dat der in de dagen foarou an ut besoek bêst spanning bij har en har naasten weest was. Ommers de konfrontasy met ut wearsiën fan har ouderlek hús, want dat was ut pand Kleinsaan 18, dêr't nou ut Frys Skeepfaartmuseum in festegd is.

Eigenlek fertelde Meta mar flarden fan wat der in dy bange nacht fan 16 op 17 november 1943 plakfonden had. De overfal fan de Sicherheitsdienst wêrbij't sij, har fader, de jonge Joadin Rozet IJzerman en nòch un anwezege fryndin metnomen wurdden naar ut plisyburo fan Sneek en later ut Huis van Bewaring in Liwwarden.

Omdat ferhaal fan de hoochbejaarde Meta self te hoaren maakte diepe indruk. Nou 77 jaar na de befrijding is Meta en binne al dy fersetsminsen nòch op hun hoede, fertelle in wezen amper wat.

Op 16 november dit jaar gaat un teaterstuk, 'Door het donker', over dy noadlottege gebeurtenis in première.

Meta sal der nyt bij weze, dat wil se nyt. Foarege week nam se ouskeid fan ut plak dêr't ut allemaal gebeurde. Ik beslút met un fers dat ik na anleiding fan Meta Lever har besoek skreef:

Meta Lever

der loopt un grande dame achter un trendy swarte rollator

deur de stille gangen fan ut groate hús an ut Kleinsaan 18

spoaren binne útwist der is niks mear te finen

blauwe ogen siën waterech teruch in un skier ferleden

bliëve haken bij un deurpòst, un fraksy mar

hier batsten hufterege SD'ers met lompe learzes de fraaie trappen op

-oh ja oh ja die ken ik nog wel mooi hè mooi-

stiltsjes grimlacht se un beladen famliy-geskiedenis fut

en swijgt en swijgt en swijgt

-ik weet het niet meer hoor maar ach wat is het mooi

het lijkt hier wel een museum-

even later ferdwynt se in un lift"