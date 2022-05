Marsumer sjauffeur (80) werom út Oekraïne: "As je helpe kinne, dogge je dat"

Oft Posseth echt nochris giet, wit er noch net. "Ik moat ek ris om mysels tinke, sizze se." En hy giet der ek net allinnich oer: syn frou moat it ek goed fine. "Ik hie no gelokkich tastimming om it te dwaan, want oars is it net te dwaan. Dat fertrouwen is der."

Net allinnich fan syn frou krige er it fertrouwen, mar ek fan syn doarpsgenoaten. "Ik hie papierkes rûnbrocht omdat de disel sa djoer wie. Ik frege oft se deroan meibetelje woenen. Dat is geweldich gongen."

Doarp libbet mei

Posseth hie sa'n 2.000 euro nedich, mar hat wol in pear kear safolle binnen helle. "Ik kin der noch wol twa of trije kear hinne foar it jild. Dat jout je in moai gefoel, dat je doarp sa meilibbet. Dat fyn ik geweldich, dan wol ik it graach fuortbringe."