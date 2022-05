Nei twa heale seizoenen begjinne keatsers no wer 'gewoan' yn maaie

Dat hat Hans Wassenaar, ferliezend finalist yn Frjentsjer, ek. "We binne der no klear foar, sawol fysyk as mentaal. Oare seizoenen sieten we allinnich mar te wachtsjen, dat is hiel ferfelend. No sitte we yn ús normale ritme."

Dylan Drent, dy't mei Marten Bergsma en Hendrik Kootstra de oerwinning pakte yn Frjentsjer, hat it mist. "Het familiegevoel dat je met het kaatsen hebt, is weer helemaal terug. Eerst moest je met een boog om iedereen heen lopen."

Even wenne

Yn Tsjom sette de frije formaasje fan de froulju útein. Dêr binne der ek wol wat mingde gefoelens. "Foar ús gefoel wurdt dit in lang seizoen", tinkt Ilse Tuinenga. "It wende ek wol om twa kear in heal seizoen te hawwen. It wie allegear koarter op elkoar."

Marrit Zeinstra waard mei Nienke Sijbrandij en Manon Scheepstra winner yn Tsjom. "It wie wol wer even wennen, it wie omskeakeljen. Yn maart wie it min waar, april ek. Foar myn gefoel binne we wat let begûn mei bûten keatsen."

Soargen oer nivo

Dêr wie it dit wykein wol moai waar foar. Yn it frouljuskeatsen binne der mear soargen: it nivo. Al jierren stekke der twa partoeren boppeút en hâldt it nivo yn de breedte net oer. Yn Tsjom stienen der wer froulju op it fjild dy't eins opholden wienen.

Zeinstra hat ek noed. "We kinne krekt in earste klasse en in haadklasse meitsje. Dat is skande, dat is spitich. It moai dat it no noch kin, mar de foarútsichten binne net roaskleurich. Dat makket it ek minder leuk."