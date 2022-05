Rense Sinkgraven skriuwt dowemelkersroman: "Geluid van vleugels is verslavend"

Yn Bûtenpost wennet de 25-jierrige Martine Koopmans, in froulike dowemelker, dy't mei har dokes geregeld yn de prizen falt. Se rekke ferslingere oan de sport troch har freon Booij. "Earst wienen we elkoars konkurrinten, mar no fleane we tegearre. Der is gjin dei dat we net mei de dowen dwaande binne."