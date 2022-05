Fertrouwen is grut by Hearrenfean: "Ik denk dat we het gaan halen"

Oan de kant fan de Friezen wie de Sweedske oanfaller Amin Sarr mei twa doelpunten de grutte held. Hy skoarde yn de lêste seis wedstriden al fiif kear en dat is neffens him gjin tafal.

"Yn de earste wedstriden kaam ik krekt út it foarseizoen. Ik hie noch mar ien wike traind yn Sweden nei seis wiken fakânsje. Doe begûn ik by Hearrenfean ek noch op de fleugel en we wienen net yn in goeie perioade", seit Sarr. "Doe't ik yn de spits set waard feroare alles."

De Sweed sjocht him takom seizoen al op de Europeeske fjilden skoare. "Ik tink dat we in hiele goeie kâns hawwe no. We binne yn in geweldige flow", sa seit Sarr.