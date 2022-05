Bergsma, Drent en Kootstra winne earste frije formaasje fan it seizoen

It partoer fan Steenstra hie it dreech yn de twadde omloop, mar helle it wol nei in 5-5 6-4 oerwinning op Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Fia in steand nûmer berikten Steenstra-en-dy de finale.

By de heale finale, tusken it partoer fan Bergsma en dy fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger, wie it spannend. Bergsma-en-dy wûnen mei 5-4 6-4. Iseger foel yn by it partoer fan Van der Bos om't Erwin Zijlstra earder in ankelblessuere oprûn hie.

Kootstra waard nei ôfrin fan de partij útroppen ta kening. De finale waard op in 4-3 tuskenstân yn it foardiel fan Bergsma-en-dy krekt efkes ûnderbrutsen fanwege kramp by Wassenaar. Dy stapte dêrnei ek út it perk, mar koe net foarkomme dat ek it lêste buordsje en dêrmei de oerwinning nei Bergsma, Drent en Kootstra gie.