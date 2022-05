Sarr hâldt mei twa goals Europeeske dream Hearrenfean libjend

De Friezen moasten it tsjin Vitesse stelle sûnder derbyheld Joost van Aken en Nick Bakker. Dy lêstneamde foel yn de Fryske derby blesearre út.

VAR grypt twa kear yn

As it oan fideo-skiedsrjochter Robin Hensgens lein hie, dan hie Hearrenfean nei tsien minuten al mei in man minder stien. De VAR rôp skiedsrjochter Richard Martens nei de kant nei in oertrêding fan efteren fan Tibor Halilovic op Matús Bero. Martens fûn nei it sjen fan de bylden in giele kaart genôch.

In pear minuten letter waard it spel inkelde minuten stillein fanwegen reekbommen op it fjild en yn it fak mei de fanatike Vitesse-oanhang. Nei't de reek oplutsen wie en de omropper de supporters tasprutsen hie, koe de wedstriid wer oppakt wurde.