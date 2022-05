Joeri Lamers @JoeriLamers

Een hond heeft vandaag 4 jonge geiten te grazen genomen bij Hoorn. 2 dood teruggevonden, 2 andere gewond. 1 was in de drinkpoel terecht gekomen. Houd je hond aan de lijn in (de buurt van) begrazingsgebieden en in de duinen aan de lijn! Ook voor broedende vogels en reeën