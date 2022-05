'Goedkeapste huzen fan Nederlân stean yn Froubuorren'

It is neffens it wykblêd foar it earst dat alle wiken yn Nederlân boppe de 1.000 euro de kante meter sitte. It djoerste plak om te wenjen is de Utrechtsebuurt Zuid yn Amsterdam. Dêr betellest gemiddeld 10.409 euro de kante meter. By de berekkening wurdt allinnich de wenoerflakte meinaam. De tún telt dus net mei.

Wenje 'op stand'

Makeler Pieter Germeraad set wol wat lytse kanttekeningen by it ûndersyk. "It lestige is dat der dêr net safolle wurdt ferkocht. Dus je hawwe gau wat útsjitters nei ûnderen of nei boppen. Mar dat de prizen dêr leger binne as yn in stêd as Ljouwert is dúdlik", seit de makeler.