Ferslaafd oan heroïne en in taakstraf by De Klomp

Jan Pieter is 53. Hy hat earder wol wurke mar kriget no gjin wurk mear, tinkt er. Foar him hoecht dat ek mear. Syn frijwilligerswurk by De Klomp foldocht him goed.

It is moai wurk, seit er. Túntsjes fan oare minsken ûnderhâlde bygelyks jout him in goed gefoel. Omdat minsken der hiel bliid mei binne en hy himsels wer fan nut meitsje kin.

Oer syn alkoholisme is hy hinne. Dat slûpte samar syn libben yn, fertelt er. "Je hebt geen doel in je leven. Dan sluipt het er langzaam in. Nu heb ik wel weer een doel. Het is dankbaar werk."

Papieren binne djoer

Marcel wurket al hast njoggen jier as frijwilliger by De Klomp. Troch de ekonomyske resesje wie er syn baan kwytrekke. Dêrnei koe er net mear oan it wurk komme. Sa kaam er yn de wurkpleats telâne. Dat befalt him wol.