Utsteld Gelok: Acht nije ferhalen yn Boekekast

Hûndert auteurs út Fryslân, Nederlân en it bûtenlân hawwe in nij ferhaal skreaun mei as tema 'it paradys'. De ferhalen wurde troch professionele fertellers foarlêzen yn paradyslike tunen yn Fryslân. Yn it Nederlânsk, it Frysk of it Ingelsk. It programma duorret altyd ûngefear oardel oere.

Elkenien dy't wol kin sels in túnstuoltsje meinimme en derhinne gean.