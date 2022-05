Beitske Visser dochs op it poadium by iepening W Series

De oerwinning yn de Feriene Steaten gie nei de Britske Jamie Chadwick.

De W Series, ek wol de Formule 1 foar froulju neamd, giet oer tsien races. It is de tredde edysje fan it evenemint. Yn 2019 einige Visser as twadde yn it klassemint. Twa jier letter kaam se net fierder as it achtste plak.

Op snein is de twadde race fan it seizoen. Ek dy is op Miami International Autodrome.