Tennisser Sander Arends wint Challenger yn Mauthausen

De finale yn Eastenryk wie de iennige wedstriid dy't it Nederlânske duo yn twa sets wist te winnen. Yn de trije wedstriden dêrfoar hienen se hieltyd in supertiebreak nedich om de wedstriid binnen te heljen.

It is foar Arends syn achttjinde toernoai-oerwinning op in Challenger. Dat binne toernoaien op ien nivo leger as de ATP-toernoaien, lykas it ABN AMRO World Tennis Tournament yn Rotterdam.

Troch de oerwinning klimt Arends fan it 108e nei it 101e plak op de wrâldranglist. Op syn hichtepunt stie Arends op it 55e plak fan de wrâld.