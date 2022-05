Balk wol mear wettersporters lûke

De wurden fan Engelenburg meie dan wol posityf wêze, wettersporters binne der noch net in soad yn Balk. Mei it evenemint Balkvaart hopet de organisaasje de wettersporters dochs nei it doarp te krijen.

Gjin trochgeande farrûte

Der binne ferskate aktiviteiten yn Balk, lykas it suppen en der is in sylwedstriid. Dat it doarp net genôch ûntdutsen is troch wettersporters, fynt de organisaasje spitich. Neffens harren leit it oan de lizzing fan Balk. "Balk is gjin trochgeande farrûte", seit Piet Siemonsma fan de ûndernimmersferiening. "Dan wurdt it troch silers en oare boatsjeminsken gau oerslein."

Mar wy ha hjir fan alles en dan is it skande dat it doarp net sjoen wurdt", seit Simonsma. "Mei dit evenemint hoopje wy dan ek dat Balk yn it goeie deiljocht komt. It is net sa dat gjinien fan Balk heard hat, mar foar wettersporters kin it better. Balk kinne je net ferpleatse fansels, mar je kinne de minsken wol nei Balk helje."

It evenemint wurdt sneon ôfsluten mei in Carribean Party.