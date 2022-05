Nei in tal ferhuzings hat it Grouster skûtsjemonumint in definityf plak

Dat sil it fêste plak wurde. It byld is feestlik ûntbleate troch de Grouster sylkeninginne en har hofdame. "It is in lokaasje dêr't gewoanwei in soad minsken komme", seit Johannes de Vries dy't al fan it begjin yn 2001 ôf by it monumint belutsen is: "Hjir bart sa stadichoan in soad. It is in sichtlokaasje fan it wetter, de dyk en de omjouwing ôf. Minsken kuierje hjir in hiel soad del."

It byld is in skûtsje mei de G fan Grou yn it grutseil. It doarp hat in sterke relaasje mei it skûtsjesilen, leit de Vries út: "It is hjir ea begûn yn 1929, sa'n trijennjoggentich jier lyn. Doe waard der foar it earst yn wedstriidferbân fearn mei de skippers."